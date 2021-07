Mais um crime que chocou os capixabas. A Polícia prendeu e desvendou um crime que aconteceu em Castelo no Sul do Estado. Na madrugada de ontem (27), policiais militares detiveram um homem e uma mulher acusados de praticarem um homicídio na madrugada do último domingo (25), na região de Monte Alverne, zona rural de Castelo.

Thayla Bonicenha Crivelari de apenas 22 anos, foi presa junto com o amante, que não teve o nome revelado, identificado apenas como lavrador de 25 anos, acusados de terem matado o agricultor Alexandre Fim, de 34 anos. Thayla e Alexandre tem uma filha de 2 anos.

Irmão contou. O crime foi descoberto por meio de um adolescente de 14 anos, irmão de Thayla. Ele relatou ao delegado, que sua irmã confessou ter praticado o homicídio do seu marido, juntamente com outro homem, a Polícia Civil representou contra os envolvidos, sendo expedidos os mandados de prisão temporários.

Amante. As equipes da PM se deslocaram até a localidade de Monte Alverne e também ao bairro Niterói, onde detiveram o homem e a mulher. O indivíduo afirmou aos militares que possuía um relacionamento extraconjugal com a detida e que há aproximadamente um mês eles tinham a intenção de matar a vítima. Também disse que no último domingo combinaram, via contato telefônico, como seria o crime.

Abraçou. Por volta das 22h, Thayla mandou mensagem de texto para o amante chamando-o para ir até a sua casa. Ela disse que abraçou o marido, segurando seus braços, enquanto o comparsa estrangulava seu companheiro.

Assalto. Após o crime, ela fez contato com os pais informando sobre o suposto latrocínio, dizendo, inclusive, que teria sido trancada em seu quarto e seu carro tinha sido roubado, além de outros pertences.

O amante envolvido no fato, disse que o suposto material roubado tinha sido escondido no forro de gesso da residência da vítima, sendo encontrada uma motosserra, um aspirador de pó, uma bomba de pressão de água, uma roçadeira e uma televisão.

De acordo com o delegado de Castelo, Marcelo Meurer, o casal foi ouvido e confessou o crime. Para a polícia, Thayla revelou o relacionamento extraconjugal e alegou que o marido não aceitaria a separação, por isso cometeu o crime. “Mas entendemos que o motivo foi o dinheiro. Eles tinham bens, uma propriedade de 1,5 alqueire, lavoura de café e carro. Ao invés de separar e dividir os bens, ela resolveu matar o marido para ficar com tudo”, disse o delegado.