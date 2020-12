A conquista da Taça EDP pelo time feminino do bairro de Muquiçaba sagrou o tricampeonato da comunidade, que já foi campeã em 2018 e 2019, sempre revelando os destaques da competição. Neste ano, o destaque foi para Kalyane Silva Santos, jogadora do time de Muquiçaba e artilheira do campeonato.

A Taça EDP é um torneio das comunidades de todo o Espírito Santo e organizado anualmente pela TV Gazeta e pela Escelsa, nela os jovens disputam entre si nas categorias do masculino e feminino e contam com um total de 44 equipes, sendo 32 masculinas e 12 femininas. Os campeões de cada categoria levam dez videogames Playstation 4 para casa.

O campeonato, que era tradicionalmente disputado no futebol de campo, passou por uma mudança excepcional neste ano, sendo realizada uma competição virtual, onde os atletas disputavam o famoso jogo de futebol Fifa 20, em jogos de ida e volta, com fase de grupos e eliminatórias.

O time masculino de Muquiçaba acabou caindo nas semifinais e ficando com o 4º lugar, o feminino, porém, foi até a final e ganhou do time de São Pedro por 5×2, garantindo o tricampeonato feminino.

O time foi composto por 9 atletas e um técnico, sendo eles: Adriana Moreira da Silva, Alice Pacheco Fernandes, Estefany Miranda Porto, Jaine Siqueira Ulinger Santana, Kalyane Silva Santos, Kelly Mendes, Mariana Ribeiro da Silva, Rayssa Garcia Flores, Sidilany da Silva Rodrigues e Fagner Fernandes.

O coordenador geral dos times de Muquiçaba, Ebenezer Ramalhete Ferreira, conhecido pela comunidade como Bono, que já atuou como técnico do time feminino em 2018 e 2019 antes de assumir o atual cargo, comentou o sentimento de ter atletas tão bem-sucedidas e vitoriosas na equipe.

“Eu senti muito orgulho, a gente sabe que no futebol de campo elas são incríveis, mas no virtual era uma incógnita, então foi uma agradável surpresa. As meninas foram campeãs invictas e as 3 melhores foram do nosso time, a artilheira até ganhou um troféu. Sempre temos jogadoras destaque, nas outras edições também ganhamos como artilheira e melhor goleira do campeonato”, disse Ebenezer.

As partidas foram organizadas com 6 minutos cada tempo, totalizando um total de 12 minutos por jogo, podendo ser feita uma substituição em cada tempo, podendo ser feitas até 4 em um jogo de ida e volta.