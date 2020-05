Músicos, produtores e voluntários do Movimento Global Playing For Change Day realizarão o segundo episódio do festival online PFC DAY AT HOME BRASIL. O PFC Day Brasil At Home vai acontecer dias 30 e 31 de Maio, durante 24 horas na plataforma Gargarejo Lives e no Youtube. Ou seja, teremos mais de 24 horas de música e solidariedade na internet! Mais de 100 artistas de várias partes do Brasil e convidados da Argentina, África do Sul, Portugal e Estados Unidos confirmaram participação no evento.

Respeitando as recomendações de isolamento social durante esta pandemia do novo Corona vírus, os artistas se apresentarão de casa, ao longo de mais de 24 horas. Os espectadores serão convidados a fazer doações para o Instituto Playing For Change Brasil através do QR CODE e da conta do Instituto.

Capixabas. Artistas capixabas e de Guarapari também estarão no Playing For Change: Vanessa Loyola, Raony Camargo Martins e Taís Almeida.

KIDS. Teremos também o PFCDAY KIDS e TEEN, uma versão infanto-juvenil do evento no domingo (31) pela manhã Playing For Change O movimento global criado pelo engenheiro de som Mark Johnson na Califórnia em 2002 com o objetivo de inspirar e conectar o mundo através da música. Ficou mundialmente conhecido através do clipe de Stand by me, interpretado por músicos de vários países e que já teve mais de 140 milhões de visualizações.

O movimento deu origem a Playing For Change Foundation que mantém 15 programas de educação musical em 11 países da África, Ásia e Américas, incluindo dois programas na Argentina e um no Brasil, atendendo a mais de 2,000 crianças no total.

Playing For Change Day” (PFC Day)

O movimento cultural, espontâneo e solidário que acontece sempre no terceiro sábado de setembro e mobiliza artistas voluntários a se apresentarem em diversos pontos de cidades como praças, esquinas, parques, bares e escolas para promover mudança social positiva e levantar recursos para ajudar a manter as ações da Fundação Playing For Change e de outras entidades que ela apoia no mundo.

No Brasil, o projeto desembarcou oficialmente na cidade de Curitiba (PR), em 2014, com a organização do maior Playing For Change Day, já realizado no país. No Rio de Janeiro desde 2015, fãs e voluntários do movimento já realizaram 4 (quatro) edições com a participação de mais de 200 músicos parceiros.

Outras cidades de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espirito Santo e Minas Gerais também já sediaram o evento. Enquanto setembro não chega e em função do isolamento social que estamos vivendo, os voluntários do PFC DAY Brasil decidiram fazer uma edição especial do evento inspirada pelos cantores das varandas na Itália e no Brasil e pelos festivais online como o Global Citzen. Playing For Change Day BRASIL at home, mais 24 horas de música e solidariedade. “Transformando mundo sem sair de casa”.

SERVIÇO:

Playing For Change Day BRASIL at home, segundo episódio. Mais de 24 horas de música e solidariedade. – “Transformando mundo sem sair de casa” Músicos, produtores e voluntários do Movimento Global Playing For Change Day no Brasil, Argentina, África do sul, Portugal e Estados Unidos.

ONDE:

Plataforma Gargarejo Lives: www.gargarejo.live

Youtube: www.youtube.com/watch?v=5YMB90ADlFw&t=3s

Multiplicado no Youtube pelo Multiplierapp

Horário de transmissão do evento:

De Sábado (30 de maio) meio dia à domingo ( 31 de maio) 16 horas.

Página oficial do evento: www.facebook.com/playingforchangeday

Site oficial do evento: https://playingforchangeday.org/event/playing-for-changeday-at-home-paz-atraves-da-musica/