Guarapari registrou hoje (29), mais de 200 casos confirmados de coronavírus em todo território municipal. Desses, 135 pessoas já são consideradas curadas da doença.

O município possui até o momento, nove óbitos, e segundo Boletim da Covid-19 Municipal, as mortes são nos bairros Santa Mônica, Centro, Muquiçaba, Itapebuçu, Olaria, Perocão, Jabaraí, Jardim Santa Rosa e Nossa Senhora da Conceição.



Praia do Morro. Dentre os bairros de Guarapari, o que mais possui casos confirmados é Praia do Morro, com 38 moradores contaminados pelo coronavírus. Em seguida vem Muquiçaba com 18 casos confirmados, e Itapebuçu, 16.

Estado. Em todo o território capixaba, há 12.903 casos confirmados, 560 óbitos, e 7.278 já são considerados curados no estado do Espírito Santo.