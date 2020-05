A Câmara Municipal de Guarapari vai realizar uma sessão extraordinária para votar três Projetos de Lei (PL’s) que podem destinar R$ 730 mil para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e um que concede reajuste salarial para os agentes de saúde e agentes de combate às endemias. A votação será nesta terça-feira (02), às 16h30, no auditório da Semed.

Material. Dos R$ 730 mil que a Semsa pode receber com a aprovação dos projetos, R$ 80 mil são para a comprar material permanente para uso dos profissionais da saúde durante o trabalho. Este recurso está previsto no PL 34/2020. Já os PL’s 46/2020 e 47/2020 são emendas parlamentares de R$ 250 mil e R$ 400 mil dos deputados federais Lauriete e Amaro Neto, respectivamente.

Outros R$ 1.925.000,00 já foram destinados para saúde no início do ano. Deste total, R$ 600 mil foram encaminhados pelo Ministério da Saúde e R$ 1.325.000,00 fazem parte de um crédito adicional especial, ambos aprovados pela Câmara. Com a aprovação dos novos projetos, o total de recursos enviados para a Semsa vai chegar a R$ 2.655.000,00.

Agentes. Os reajustes salariais dos agentes de atendimento em saúde, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias estão previstos no PL 52/2020. O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), explicou porque decidiu realizar uma sessão extraordinária para votar os projetos.

“Devido a pandemia do coronavírus não estamos realizando sessões ordinárias, mas neste momento difícil que estamos enfrentando a saúde da nossa cidade precisa, mais do que nunca, receber investimentos. E os agentes de saúde e agentes de combate às endemias são profissionais que estão na linha de frente combatendo o coronavírus e outras doenças na nossa cidade, por isso, merecem ser valorizados e recompensados”, disse Enis.