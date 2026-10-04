Idosos entre 60 e 75 anos sofrem paradas cardíacas durante a votação neste domingo

Pelo menos quatro eleitores morreram neste domingo (4), durante o 1º turno das Eleições Gerais de 2026, após sofrerem mal súbito enquanto aguardavam para votar. Os casos foram confirmados pelas autoridades policiais e pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) no Amazonas, em Pernambuco, no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro.

As vítimas, com idades entre 60 e 75 anos, tiveram paradas cardiorrespiratórias ou complicações agudas na fila ou dentro das seções eleitorais. No Espírito Santo, não houve registro de ocorrências semelhantes ao longo do dia.

Detalhes dos Casos Registrados Pelo País

Manaus (AM): O primeiro caso ocorreu às 8h10 na Escola Padre Pedro Gislandy. Manoel Biel Rabelo, de 75 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória na fila. Policiais militares e eleitores com formação em saúde realizaram manobras de reanimação até a chegada do Samu, mas o óbito foi confirmado no local.

Cupira (PE): Na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, José Roberto da Silva, de 68 anos, sentiu falta de ar e caiu no momento em que estava dentro da cabine de votação. A votação na sala foi temporariamente paralisada até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), e o TRE-PE transferiu a seção para outro espaço do colégio.

Campo Grande (MS): Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal na seção 117 da Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira enquanto aguardava acompanhada do marido e da filha. A equipe do Samu atendeu a ocorrência em cerca de dez minutos, mas a eleitora não resistiu.

Rio de Janeiro (RJ): Na Barra da Tijuca, um homem de 62 anos sofreu uma parada cardíaca no local de votação. A morte foi confirmada pelo TRE-RJ, que expressou condolências à família durante coletiva de imprensa.

Resumo das Fatalidades Confirmadas

Local / Cidade Vítima / Idade Local da Ocorrência Causa Provável Manaus (AM) Manoel Biel Rabelo (75 anos) Na fila da escola Parada cardiorrespiratória Cupira (PE) José Roberto da Silva (68 anos) Dentro da cabine de votação Mal súbito / Falta de ar Campo Grande (MS) Maria de Lourdes Santos (60 anos) Na fila da seção eleitoral Mal súbito Rio de Janeiro (RJ) Homem não identificado (62 anos) No prédio do local de votação Parada cardíaca

Orientações para Eleitores e Atendimento Médico

A Justiça Eleitoral e profissionais de saúde orientam os eleitores para evitar complicações durante o dia de votação: