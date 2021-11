A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou nesta quinta-feira (04) o Leilão do 5G. Quem venceu o primeiro lote do leilão do 5G foi a nova operadora Winity II Telecom, ligada ao Fundo Pátria. Com isso, o Brasil contará com uma nova operadora de telefonia móvel com autorização para oferecer o serviço em todo o país.

Das 15 empresas que disputam o leilão, apenas três ofereceram lance para o lote, que permite oferta da telefonia móvel de quinta geração na faixa de 700 MHz. O valor mínimo previsto no edital, exigido pelo Governo, era de R$ 157.628.411,00. O valor pago pela Winity II, portanto, é 805% superior ao mínimo exigido: R$ 1.427.872.497,87.

Operadoras. Logo depois, Claro, Vivo e TIM arremataram lotes na faixa de 3,5 GHz (gigahertz ), considerada a principal do leilão do 5G realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).