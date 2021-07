As obras estão avançando na praia Costa Azul, em Iriri, litoral de Anchieta, para revitalização total da orla. Os novos quiosques já começaram a ganhar forma e já foi executada parte dos serviços de drenagem, pavimentação e construção do novo calçadão. A previsão é que a obra seja entregue em outubro deste ano.

O projeto inclui diversas melhorias, entre elas, a construção de seis novos quiosques, três banheiros e três novos espaços (tipo quiosques) para a comercialização de água de coco. De acordo com a secretaria de Infraestrutura, as obras irão contemplar um novo sistema de iluminação com lâmpadas de LED, mas econômicas e eficientes, paisagismo, instalação de lixeiras ao longo da orla e bicicletários, além de outros serviços. As belas castanheiras que dão sombra à orla serão mantidas.

A obra vem sendo edificada pela empresa SP Engenharia Ltda. O valor do contrato de execução é de R$ 3.225.461,19, realizado mediante a celebração de um convênio entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado.