Os equipamentos e espaços esportivos estarão liberados para as práticas de atividades esportivas individuais e coletivas aeróbicas em locais abertos, para usuários, atletas amadores e treinamento de atletas de alto rendimento. As atividades esportivas deverão seguir as recomendações sanitárias para a aplicação de todas as medidas preventivas voltadas à contenção da disseminação da Covid-19.