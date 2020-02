Entre os dias 21 e 26 de fevereiro a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o efetivo para a Operação Carnaval 2020 em todo o Brasil. Durante os seis dias de Operação, a PRF no Espírito Santo registrou diminuição no número de óbitos, com o índice de 40% a menos comparado à Operação Carnaval 2019.

No entanto, foi observado um aumento de 121,53% no número de ultrapassagens proibidas. Como grande parte da malha viária federal capixaba é dotada de pista simples (mão e contramão), tal infração pode levar a acidentes do tipo colisão frontal, que podem resultar em maior número de feridos e óbitos quando ocorrem.

7.054 veículos foram fiscalizados e 3.989‬ autos de infração foram extraídos, sendo grande parte por excesso de velocidade (1336), ultrapassagens proibidas (607) e a falta do uso do cinto de segurança (205). Também foram realizados 3.261 testes de alcoolemia, com 50 condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Apesar do número de óbitos ter diminuído, foi verificado um aumento no número de acidentes totais e de pessoas feridas. No ano passado, foram registrados 50 acidentes com 66 feridos, já neste ano, foram 54 acidentes e 86 pessoas feridas.