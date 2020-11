Operação Visibilidade reforça policiamento em áreas comerciais de Guarapari

Na última quinta-feira (26), o 10º Batalhão realizou a Operação Visibilidade no município de Guarapari. A ação foi integrada com os demais municípios da grande Vitória e contou com a participação dos policiais do serviço administrativo e do setor de Trânsito do Batalhão.

O objetivo foi reforçar o policiamento ostensivo nas principais áreas comerciais do município além de realizar abordagens em locais estratégicos.

“A Operação teve a finalidade de prevenir o cometimento de crimes através da presença policial ostensiva, buscando garantir a tranquilidade pública necessária à segurança e o bem-estar das pessoas” afirmou o Tenente-Coronel Emerson Caus, Comandante do 10º Batalhão.

Diversos pontos de bloqueio foram montados com a finalidade de fiscalizar os veículos em

conformidade com a legislação, bem como proporcionar maior sensação de segurança ao cidadão guarapariense. Foram abordadas 87 motocicletas, 27 automóveis e 153 pessoas. Foram confeccionados ainda 19 Auto de Infração de Trânsito (AIT) e 01 documento foi recolhido.