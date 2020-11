Mais uma rede de supermercados realiza a expansão de suas lojas em Guarapari. Nesta quinta feira (26), a rede DMA Distribuidora, sétima maior rede de supermercados do Brasil, tanto em número de lojas quanto em valor de vendas, e também maior rede brasileira sem participação estrangeira em seu capital, inaugurou sua filial do EPA PLUS, no bairro Ipiranga em Guarapari.

A DMA Distribuidora é a 230ª maior empresa geral do Brasil e a nova loja em Guarapari possui a estrutura com mais de 1500m2 de espaços bem construídos e já emprega mais de 80 colaboradores diretos.

A rede começou sua história em Minas Gerais e o para o gerente de marketing da empresa Ilton Barbosa, “O mineiro tem um carinho muito especial com Espírito Santo e já temos uma loja em Muquiçaba e agora escolhemos essa unidade no bairro Ipiranga, na saída para Meaípe. Uma loja confortável, moderna, com todos os setores que o consumidor pode se sentir à vontade, se sentir em casa, como nós mineiros nos sentimos em casa no Espírito Santo”, afirmou.

Ainda de acordo com Ilton, “Estamos tendo todo o cuidado com a questão da pandemia, venham de máscara. A nossa equipe está toda preparada para te receber. Estamos higienizando todos carrinhos na entrada principal da loja, mantendo todos os cuidados necessários”, complementou.

O Portal 27 esteve presente nesta inauguração e em breve você confere aqui em nosso site, a cobertura completa.

SERVIÇOS:

EPA PLUS SUPERMERCADO

AV: Anchieta, bairro Ipiranga

Segunda a sábado: 08hs às 22hs

Domingo: 08hs às 18hs