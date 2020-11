O empresário Eduardo Henrique Couto decidiu abrir as portas de sua ótica para receber as crianças carentes de Guarapari em um dia solidário. Ao todo, 20 crianças tiveram a oportunidade de fazer os exames com optometrista e receber os óculos de grau de maneira gratuita.

As crianças contempladas foram indicadas pela 1ª Igreja Batista e a Pastoral da Criança da Igreja Padre Eustáquio. Os atendimentos aconteceram na manhã desta sexta-feira, e consagram o início de um projeto social desenvolvido pelo empresário, proprietário do Atacadão dos Óculos, que possui 13 lojas, sendo cinco em Guarapari

“Essa foi a primeira fase do projeto, e o sentimento que fica foi um sentimento de gratidão. Olhar para os olhos de uma criança e ver que ela está de fato enxergando o mundo, até emociona. É gratificante”, declara Eduardo.

O pastor Rafael Abdala completa. “Não existe nada mais nobre do que ajudar o próximo. Por trás desse óculos há muita solidariedade, e gratidão por parte das famílias. Nesse ano de tanto crise, a palavra solidariedade precisa estar presente em todos os campos da nossa sociedade”.

Confira no vídeo, a cobertura desse dia tão importante para as crianças, e o depoimento de quem participou do primeiro projeto social realizado pelo empresário.