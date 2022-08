A cidade de Piúma ganhou neste final de semana um espaço privilegiado de esportes e lazer. O complexo Esportivo Willian Damasceno foi inaugurado oficialmente neste domingo (31), se tornando um espaço diferenciado para moradores e turistas que visitam a orla da Cidade das Conchas.

A solenidade contou com apresentações culturais e musicais, além da presença de moradores, lideranças comunitárias, políticas e esportivas, que prestigiaram esse novo espaço que só engrandece a cidade. O prefeito Paulo Cola explicou que vem trabalhando com toda sua equipe e com os servidores para melhorar a cidade a cada dia.

“É um momento muito importante para nossa cidade. É uma demonstração de carinho, amor de todos nós, com muitas mãos construímos esse local. Todos nós estamos empenhados em um só objetivo. Transformar essa cidade, fazer com que essa cidade seja uma cidade muito mais digna”

O complexo esportivo leva o nome de Willian Damasceno, que foi um piumense muito querido e que gostava de praticar esportes nesta região. A família esteve presente e agradeceu ao prefeito Paulo Cola pelo projeto e pela lembrança do familiar. O local conta com espaços para práticas esportivas com quadras de vôlei, futevôlei, futebol de areia, além de áreas para o lazer com quiosques, decks e balanços turísticos.

O xodó do complexo é um enorme letreiro em forma de coração com a frase EU AMO PIÚMA, que já é referência para fotos, marcando o local como novo ponto turístico para fotos e recordações dos que visitam Piúma. Essa obra é mais um dos investimentos que a prefeitura realiza para promover espaços públicos de lazer e saúde para piumenses e visitantes.

“O complexo esportivo Willian Damasceno e a entrada da ilha é um cartão de visitas, um sinal, de tudo o que a gente vai fazer por essa cidade. Nós vamos transformar essa cidade. Hoje você pode ter orgulho de dizer que é piumense, mas amanhã você terá ainda mais. Esse é o pontapé inicial para uma Piúma nova, uma Piúma feliz, de esperança, de alegria, uma Piúma que aponta um norte de prosperidade, de dignidade para cada um piumense”, finalizou o prefeito.