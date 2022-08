A Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCM) conta com mais uma nova viatura. A Prefeitura de Anchieta recebeu ontem (02) do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), um veículo 0 Km que fará parte da frota da corporação.

A entrega ocorreu durante uma solenidade promovida pelas Sesp em Vitória, com presença do prefeito Fabrício Petri, do gerente da GCM, Wander Nogueira e do secretário estadual da pasta, Márcio Celante Weolffel.

Para o prefeito Fabrício Petri o veículo irá apoiar diariamente a corporação, auxiliando também as outras agências de segurança como Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. “Essa viatura irá reforçar as ações da corporação para assim trazer mais segurança à população. A Guarda Municipal é uma instituição muito respeitada e que merece essa conquista para continuar desenvolvendo um excelente trabalho em Anchieta”, disse Petri.