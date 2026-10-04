Propaganda Irregular e Boca de Urna: Espírito Santo confirma 13 crimes eleitorais neste domingo (04)

O Espírito Santo registrou 145 acionamentos das forças de segurança para averiguação de suspeitas de crimes eleitorais entre as 7h e as 15h deste domingo (4), dia do 1º turno das Eleições 2026. Do total de chamados, 13 casos foram oficialmente confirmados como infrações ou crimes eleitorais, segundo balanço do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

As ocorrências envolveram práticas ilícitas como boca de urna, derramamento de santinhos, propaganda irregular, distribuição não autorizada de adesivos e tumultos em seções eleitorais de diversos municípios capixabas.

Destaques e Principais Ocorrências por Município

Alto Rio Novo (Boca de Urna Inusitada): Um homem de 39 anos foi flagrado fazendo boca de urna ao entregar um panfleto de campanha diretamente a um magistrado eleitoral. Ele foi conduzido ao Departamento de Polícia Militar para o registro da ocorrência.

Serra (Tumulto em Local de Votação): No bairro Belvedere, duas pessoas foram conduzidas à 4ª Companhia do 6º Batalhão da PM após causarem tumulto consumindo bebidas alcoólicas e fumando dentro de um local de votação. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Vila Velha (Ação da Polícia Federal): No bairro Coqueiral de Itaparica, uma mulher foi detida a pedido da promotoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por prática de boca de urna e conduzida à sede da Polícia Federal. Em Jardim Marilândia, a PM recolheu material de campanha abandonado na via pública.

Divino de São Lourenço (Distribuição de Adesivos): Um idoso de 69 anos foi flagrado distribuindo adesivos perto de uma escola e acabou conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Alegre, onde assinou um TCO.

Aracruz e Montanha: Práticas de boca de urna foram flagradas no distrito de São Marcos (Aracruz) e no corredor de uma escola municipal em Montanha, resultando na apreensão de materiais e conduções.

Apreensão de Banners, Santinhos e Materiais Irregulares

As forças de segurança e equipes dos cartórios eleitorais realizaram a remoção de estruturas de propaganda espalhadas irregularmente em vias públicas:

Ibatiba e Irupi: Registrados pontos de panfletagem irregular e derramamento de santinhos em frente à Escola José Maria Pereira e no distrito de Criciúma.

Viana e Sooretama: Apreensão de bandeiras e faixas em Marcílio de Noronha (Viana) e apoio à Justiça Eleitoral para remoção de banners em via pública em Sooretama.

Alegre: Três banners foram recolhidos no bairro Vila do Sul, resultando na condução de um responsável ao departamento policial.

Resumo das Ocorrências Confirmadas pela Sesp (Até 15h)