Pelo segundo ano, o Parque Estadual de Itaúnas (PEI) está realizando um concurso fotográfico para comemorar o aniversário de 30 anos, no dia 08 de novembro deste ano. O 2º Concurso de Fotos do PEI tem ainda como objetivo valorizar a Unidade de Conservação (UC) e mostrar a necessidade de preservação.

Os interessados têm até o dia 05 de novembro para enviar imagens autorais, pelo e-mail parquedeitaunas@gmail.com, com o nome completo do autor, local da foto e contato telefônico. O assunto da mensagem deve ser “2º Concurso de Fotos do PEI”. As imagens devem ser enviadas em anexo no formato JPG e nomeadas com a seguinte informação: Título da fotografia e nome do participante. Ex.: Céu azul – Josedasilva_1.jpeg

Os registros deverão ser feitos no Parque Estadual de Itaúnas e entorno, ou que representem a cultura (manifestações populares e festejos) e a sociobiodiversidade (pesca, comunidades tradicionais, fauna, flora etc.) da comunidade local. As fotos serão avaliadas e classificadas por uma comissão julgadora composta por três profissionais da área da fotografia.

Haverá também a classificação de uma foto pelo voto popular, de acordo com o número de curtidas (reações) no perfil do Parque Estadual de Itaúnas no Instagram (@parque_estadual_de_itaunas). Cada inscrito poderá participar com, no máximo, uma fotografia.

A divulgação da classificação das fotos vencedoras será realizada no dia 12 de novembro, nas redes sociais do PEI, no site itaunas.org.br e por comunicado individual aos participantes. Após o comunicado de seleção, o autor da Foto terá dois dias para assinar e enviar o termo de liberação de imagem para fins de uso nas exposições públicas.

Serão premiadas as fotografias classificadas em 1°, 2° e 3° lugares e no voto popular. Os prêmios serão simbólicos, disponibilizados pelos parceiros locais e institucionais, com camisas, canecas e livros. O concurso é realizado pelo Parque Estadual de Itaúnas, em parceria com o Instituto de Defesa e Estudo de Remanescentes da Mata Atlântica (Iderma) e a Sociedade Amigos Por Itaúnas (Sapi).

Confira o regulamento completo em: https://itaunas.org.br/concurso-fotos-itaunas