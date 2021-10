Entre as 11 capitais que registraram aumento no preço da carne bovina, Vitória está em primeiro lugar, com o maior aumento dentre as capitais do Brasil, com 4,64%. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Por mais que a exportação da carne para a China tenha sido suspensa, as cotações seguiram elevadas na maior parte das cidades devido ao clima seco, condições ruins das pastagens e altos custos de produção.

O preço da cesta básica em Vitória consome 62,21% do salário mínimo, e é o quinto maior aumento de valor registrado entre as capitais brasileiras. O aumento de 2,27% em setembro em relação ao mês anterior fez com que a cesta básica em Vitória custasse R$ 633,03.