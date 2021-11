Como parte da programação de comemoração do aniversário de 30 anos do Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra, será inaugurado, neste sábado (13), o trecho sul da Trilha de Itaúnas. O momento vai ser celebrado com uma caminhada e um passeio ciclístico no novo percurso.

A Trilha de Itaúnas é uma trilha de travessia do Parque, de norte a sul, que terá cerca de 30 quilômetros de extensão e se integra à “Rede Brasileira de Trilhas”. O trecho sul, a ser inaugurado, fica entre a vila de Itaúnas e a sede de Conceição da Barra e tem 18 quilômetros.

No evento de sábado (13), os participantes vão se concentrar às 8 horas, na quadra poliesportiva da Vila de Itaúnas, seguindo, a partir de 8h30, pela trilha até o porto da Maria Chuchu, onde será servido um lanche à beira do rio Itaúnas. Os caminhantes vão ter transporte gratuito para retornar a Itaúnas. Os ciclistas retornam pedalando até a Vila.

Para os caminhantes, o trecho total do percurso será de 8,6 quilômetros. Já para os ciclistas, serão 17,2 quilômetros com ida e volta. Quem tiver interesse em prestigiar a inauguração da Trilha, mas pretende fazer uma caminhada mais curta, haverá a opção de caminhar pelo circuito da trilha da Alméscar, com 3,5 quilômetros.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição Individual, da Inauguração da Trilha de Itaúnas, disponível no link https://forms.gle/1QY616KQ1XFNQEV17. Mais informações podem ser encontradas na descrição do formulário.

O evento é realizado pelo Parque Estadual de Itaúnas. A Trilha de Itaúnas é um projeto feito em parceria com a Rede Brasileira de Trilhas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Espírito Santo, Secretaria de Turismo (Setur), Prefeitura de Conceição da Barra, Parque Nacional da Tijuca/ICMBio, Suzano Papel e Celulose, Casinha de Aventuras, Garoze Madeiras Tratadas, Itaúnas MTB, Grupo de Condutores Ambientais de Itaúnas e Grupo de Trabalho da Trilha de Itaúnas.