Já está funcionando! Desde a última semana, os usuários do Sistema Transcol têm uma nova opção para pagamento da tarifa. Trata-se do QR Code no validador do ônibus. A tecnologia permite a liberação da passagem diretamente pelo celular, por meio de um cartão virtual, em que o passageiro irá gerar um código na tela do aparelho para ser apresentado no validador. Com isso, quem não tem créditos no CartãoGV tem uma alternativa para conseguir embarcar, mesmo se não estiver com o bilhete único em mãos.