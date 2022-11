A atleta de MMA, Carina Damm, mais conhecida como Barbie dos Ringues, atleta de nível mundial e hoje empresária, dona de academia e de sua própria coleção de roupas fitness, a @carinadammfitness, desembarcará em solos capixabas neste terça-feira (8).

Carina mora atualmente na Flórida (EUA) onde é sócio-proprietária de uma academia de artes marciais. A atleta vem para o Estado para alguns compromissos, dentre eles a nova coleção de sua marca para 2023 e também a possível edição do workshop @souempoderada fundado com sua assessora Renata Brasileiro.

Vale lembrar que Carina Damm recentemente participou de entrevista no Fantástico da rede Globo, decorrente a sua participação no Pillon Figth e anos atrás fez atuou na novela Força do querer com Paola de Oliveira. Uma grande atleta e um orgulho dessa nossa capixaba.