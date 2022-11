A equipe da Delegacia de Polícia de Castelo prendeu um homem de 59 anos no bairro Independência, em Castelo, na última sexta-feira (04). Ele foi preso em flagrante e é suspeito de ser autor de um homicídio contra um homem de 49 anos. O crime ocorreu na zona rural do município de Castelo.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na região. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima em cima de uma cama sem vida, com uma lesão na cabeça.

Logo após, os militares receberam a informação de que o autor do crime teria se apresentado na Delegacia de Polícia de Castelo. Durante as oitivas, o suspeito relatou que sofria agressões e ameaças da vítima.

“Ele disse que a motivação do homicídio estaria relacionada a essas brigas e que na madrugada teria tido outro desentendimento com o indivíduo. Por isso, teria matado o homem. Entretanto, constatamos que a narração do fato estava desconexa e, após realizarmos outras diligências, descobrimos que a vítima foi morta enquanto estava dormindo”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Castelo, delegado Marcelo Meurer.

O suspeito tinha um mandado de internação contra ele por problemas psiquiátricos e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.