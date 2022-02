Está aprovada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC 005/2021), de autoria do deputado estadual Sergio Majeski (PSB), que permite aos profissionais com graduação ou pós-graduação em pedagogia ter mais de um vínculo de trabalho de natureza técnico-pedagógica nas escolas das redes públicas de ensino, como já ocorre com os professores.

Na votação realizada na sessão desta terça-feira (22), a proposta recebeu 22 votos favoráveis dos deputados e por se tratar de matéria de mesma natureza, tramitou anexada à proposta de outro deputado.

“A proibição era completamente sem sentido. O pedagogo podia ter uma outra cadeira como professor, mas não poderia ter outro vínculo como pedagogo. Esse é um pleito antigo e a aprovação dará maior oportunidade de trabalho e tranquilidade para quem já atuava amparado pela possibilidade de interpretação da legislação”’, destaca Majeski.

Merenda escolar para professores

Com as atenções na Ales voltadas para a educação, devido à votação da PEC dos Pedagogos, Majeski aproveitou para destacar outro tema sensível que está impactando um grupo significativo de professores e outros profissionais que atuam nas escolas estaduais.

“Com a expansão da carga horária, os professores estão sem tempo para almoçar. Quem tem uma cadeira no período matutino e outra no vespertino em duas escolas diferentes, eles não têm tempo de se alimentar. É urgente que consigamos algum caminho para que os professores possam merendar na escola, com a mesma merenda servida aos alunos. Isso resolveria o problema de muitos profissionais”, ressalta Majeski.

Ainda em 2019, o deputado Majeski apresentou Indicação ao Governo do Estado para que seja garantido aos professores e funcionários das escolas da Rede Estadual o direito de também consumirem os alimentos que diariamente são oferecidos aos alunos.