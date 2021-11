Uma parceira em prol da educação. Assim é possível resumir o projeto desenvolvido pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Manoel de Abreu”, no distrito de Bebedouro, em Linhares, que atende alunos internos da Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

O 1°Concurso de Desenho e Projeto Humanização do Espaço Escolar contou com a participação de cerca de 40 alunos. A iniciativa, idealizada pelos professores Merian Souza da Penha Jacob, Karen Annes Antunes, Rodrigo Gomes da Vitória e a pedagoga Silvia Lima, envolveu os internos em um concurso de arte e pintura.

A revitalização do ambiente escolar foi realizada pelos próprios alunos. Eles foram responsáveis por preparar as tintas, lixar as paredes, desenhar, pintar e limpar o ambiente. “As habilidades artísticas devem ser incentivadas, pois evidencia e potencializa as boas experiências de vida do indivíduo. É uma forma de ocupar o reeducando, uma fonte de distração que aumenta sua autoestima. É a chance de mostrar a ele que existe a esperança de um amanhã melhor, além das grades que o separam do mundo exterior”, destacou a professora Merian Souza.

Para o diretor da Penitenciária Regional de Linhares, Vinicius de Mendonça Narcizo, projetos como o desenvolvido na escola são fundamentais para a ressocialização dos apenados. “Na nossa unidade, temos horta, projetos de marcenaria, cabelereiro, rádio, incentivo à leitura e à música. Essa foi mais uma iniciativa que abraçamos pelo potencial de envolver os participantes em uma reflexão que estimula o autoconhecimento. O ambiente ficou mais agradável com essas artes. Houve muita interação durante o concurso e o resultado é extremamente positivo. Apoiamos todas as ações que permitam o desenvolvimento de habilidades dos internos e que contribuam com seu futuro pós-cárcere”, reforçou Narcizo.

O interno Kaique Adão, que cursa o 3º ano do Ensino Médio, disse que são ofertadas oportunidades para todos os apenados e que está contente por participar do projeto que permitiu descobrir na pintura um talento que se orgulha.