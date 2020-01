Por meio da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – (Semag), a Prefeitura de Guarapari realiza neste fim de semana ações de ordenamento nas praias do município.

Nesta sexta-feira (17) as equipes de fiscais e agentes de apoio, com apoio da Polícia Militar, estiveram nas praias de Bacutia e Peracanga para fiscalizar atividades irregulares de comercialização, prática de “altinhas” em locais e horários inadequados, demarcação de espaço das praias com tendas, som alto, entre outros.

Durante a ação, foram feitas orientações e apreensões de materiais irregulares como cadeiras e ombrelones, que estavam sendo utilizados para demarcação de espaço, bem como estacas, que estavam escondidas na vegetação e venda de bebidas alcoólicas em recipientes de vidro. Não foram identificadas utilização de tendas e emissões sonoras acima do permitido.

O trabalho de fiscalização tem sido contínuo nas praias do município, com o objetivo de ordenar a cidade. De acordo com o secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho, as ações continuarão. “Estamos trabalho de forma contínua com o objetivo de ordenar as praias do município, coibindo ações irregulares.”, comentou o secretário da pasta.