Os veículos da Rede Vitória em parceria com o Instituto Futura divulgaram hoje (8), a primeira pesquisa para prefeito de Guarapari. Segundo essa pesquisa, o vereador Rodrigo Borges (Republicanos) e o deputado estadual Zé Preto (PP) estão empatados na margem de erro na disputa para prefeito de Guarapari.

Esse é o resultado da pesquisa realizada pela Futura no projeto 100% Cidades. Segundo o jornal Folha Vitória, foram ouvidos 400 eleitores com 16 anos ou mais entre 26 de junho e 2 de julho 2024.

Espontânea. No cenário espontâneo, quando os eleitores citam os candidatos em que votariam se a eleição fosse hoje sem uma lista prévia, Rodrigo aparece com 14,6% da intenção de voto, enquanto Zé Preto tem 11,7%.

Em seguida, empatados na margem de erro, aparecem Wendel Lima (MDB), com 4,0%, Emanuel Vieira (União Brasil), com 3,5%, Gedson Merízio (Podemos), com 1,0%, Oylas Pereira (PT), com 0,5%, Danilo Bahiense (PL), com 0,4%, e Ted Conti (PSB), que tem com 0,3% da intenção de voto.

Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 3,5% dos eleitores entrevistados citaram outros candidatos que não foram elencados nos cenários estimulados e não alcançaram 1%. Outros 54,4% disseram estar indecisos e 6,2% disse que votaria branco ou nulo.

Estimulada. Na pesquisa estimulada, foram apresentados aos eleitores entrevistados quatro possíveis cenários para a eleição. No primeiro deles, com oito possíveis candidatos, 26,2% dos eleitores ouvidos disseram que votariam em Rodrigo Borges e 24,8% apontaram Zé Preto.

O vereador e atual presidente da Câmara da cidade, Wendel Lima, aparece com 6,9%. O ex-deputado estadual Ted Conti tem 3,7%. Danilo Bahiense e Gedson Merízio foram citados por 3,3% dos eleitores, cada. Emanuel Vieira aparece com 2,6% e Oylas Pereira com 1,2%.

Ninguém, branco e nulo somam 4,8%, enquanto indecisos, não sabem ou não responderam totalizam 23,2%

Outros cenários. No segundo cenário, sem Ted Conti, Rodrigo aparece com 27,2% e Zé Preto com 25,1%. Empatados na margem de erro estão Gedson Merízio, com 9,2%, Wendel Lima, com 7,5%, e o deputado estadual Danilo Bahiense, com 5,9%.

Danilo também está tecnicamente empatado na margem de erro com o ex-secretário de Obras de Guarapari Emanuel Vieira, citado por 2,0% dos entrevistados. Emanuel, por sua vez, também aparece empatado com Oylas Pereira. O petista aparece na pesquisa com 1,7%.

Cerca de 4,8% dos eleitores disseram que não votariam em ninguém ou votariam branco ou nulo, enquanto indecisos, não sabem ou não responderam somam 16,7%.

Sem Gedson. No cenário seguinte, com Ted e sem o ex-subsecretário de Turismo do Gedson Merízio, Rodrigo aparece com 29,3% e Zé Preto ficou com 26,4% da intenção de voto. Wendel Lima aparece com 10,3%, Ted Conti tem 8,6% e Emanuel Vieira, 5,0%. Em seguida, aparecem Danilo Bahiense, com 2,8%, e o ex-vereador Oylas Pereira, com 1,2%.

Ninguém, branco e nulo somam 6,4%, enquanto indecisos, não sabem ou não responderam totalizam 10,0%.

Sem Ted Conti e Gedson Merízio. No quarto cenário, sem Ted Conti e Gedson Merízio, Rodrigo Borges foi citado por 33,0% dos eleitores entrevistados. Em seguida, aparece Zé Preto, com 28,7%. Wendel Lima (8,1%), Emanuel Vieira (5,6%), Danilo Bahiense (5,1%) e Oylas Pereira (1,9%) completam a lista.

Cerca de 4,7% dos eleitores disseram que não votariam em ninguém ou votariam branco ou nulo. Indecisos, não sabem ou não responderam totalizam 12,9%.

A pesquisa completa pode ser conferida aqui