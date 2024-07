Os veículos da Rede Vitória irão divulgar, nesta semana, a primeira rodada de pesquisas pré-eleitorais para prefeitos, com destaque para a cidade de Guarapari, além de Aracruz e Linhares. Os três levantamentos foram realizados pela Futura, no projeto 100% Cidades.

Os leitores do Folha Vitória poderão consultar as pesquisas na segunda (8), na terça (9) e na quarta-feira (10), a partir das 8h30. Os dados também serão apresentados nos telejornais da TV Vitória/Record.

Desde o início de maio, a Rede Vitória divulga as primeiras pesquisas para as eleições de prefeitos de cidades do Espírito Santo, em parceria com a Futura. Até outubro, quando ocorrerão as votações, serão pelo menos 100 pesquisas de 20 municípios divulgadas no jornal online e na TV Vitória/Record.

Nomes. Em Guarapari são vários nomes como pré-candidatos, que só se tornam candidatos oficiais após as convenções dos partidos. Entre os os nomes estão:

Arthur Pereira

Danilo Baihense

Emanuel Vieira

Gedson Merísio

José Amaral

Oylas Pereira

Rodrigo Borges

Ted Conti

Wendel Lima

Zé Preto

Outras cidades. Nos próximos dias, serão divulgadas as pesquisas de intenção de voto para outras cinco cidades do Espírito Santo. São elas:

Cachoeiro de Itapemirim

Nova Venécia

Barra de São Francisco

Colatina

São Mateus