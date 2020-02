O Portal 27 recebeu recentemente uma reclamação de uma moradora do Centro de Guarapari. De acordo com a residente, a cobertura abandonada de um prédio vizinho seria foco de dengue e outras doenças. A cobertura possui uma piscina grande, que, mesmo com cobranças aos zeladores e síndicos, não passa por “cuidados periódicos”. O edifício fica na rua Getúlio Vargas, em Guarapari.

A moradora denunciou à redação do Portal 27 que diversas pessoas que residem ao redor do edifício adoeceram, devido ao abandono da cobertura. Ela mencionou que muitos moradores da região contraíram dengue, dentre outras enfermidades. O cheiro da água “podre” também incomoda a vizinhança. Segundo a informante, nenhum cuidado foi adotado pelos donos da cobertura.

O Portal 27 encaminhou a demanda à Prefeitura Municipal de Guarapari. Em nota à imprensa, a prefeitura informou à redação que “o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) informa que até a presente data, não recebeu reclamação sobre essa situação. Assim, a partir dessa situação relatada, será enviada uma equipe no local para verificação da situação e providencias cabíveis. Caso não seja possível a entrada no local, encaminharemos a demanda para a equipe de Fiscalização e Postura da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), para que faça a notificação do proprietário.”

A Prefeitura da cidade reitera que o CCZ possui “equipe para atendimento de demandas como essa“. Caso visualizar qualquer situação de água parada e/ou possível foco, denuncie junto ao CCZ, nos telefones 3262-1456, 3262-1271 ou 0800 283 9543.