Começa, nesta quinta-feira (09) e segue até domingo (12), o 4º Festival de Doces de Nova Almeida, uma feira com doces para atender a todos os gostos, além de um quindim gigante. O evento tem entrada gratuita e acontece na Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, na Serra, e vai reunir doceiros e confeiteiros da região, além de artesãos e outros empreendedores.

Para fazer o quindim gigante, uma das principais atrações do festival, serão necessários 300 ovos, 15 quilos de açúcar, 10 quilos de coco, quatro doceiras e cinco dias de preparo. Os visitantes que forem conferir as novidades, além do quindim, que é um ícone cultural do balneário de Nova Almeida, vai encontrar uma variedade de produtos, como suspiros, chocolates, cuscuz, biscoitos variados, docinhos de festa, doces personalizados, pipoca gourmet, balas de coco, papa de milho, doce de mamão, doce de coco, geleias e muito. Além da comercialização de pratos típicos da região e da culinária capixaba.

A presidente da Casa da Mulher, Sandra Gomes, uma das idealizadoras do evento, em conjunto com as doceiras de Nova Almeida, destacou que o festival surgiu para enaltecer a tradição doceira local, iniciada pela família do Senhor Theobaldo Francisco das Chagas, que, há mais de 70 anos, produz o delicioso doce feito à base de ovos, açúcar e coco fresco ralado, conhecido como quindim.

“O Festival de Doces nasceu para mostrar as potencialidades das doceiras e confeiteiras da região, em função do quindim que é um ícone cultural do balneário de Nova Almeida. O nosso distrito é o principal celeiro de doceiras e confeiteiras da região. São mais de 50 profissionais no entorno. Inclusive, tem homens fazendo sucesso com esse trabalho. Nosso objetivo com esse evento é colocar Nova Almeida na rota nacional do turismo da doce gastronomia”, acrescentou Sandra Gomes.

Ao todo, 100 empreendedores selecionados por meio do chamamento público realizado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) vão participar do 4º Festival de Doces de Nova Almeida. De acordo com o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, essa é mais uma ação do Governo do Estado, por meio da Aderes, que visa a dar oportunidade de espaços para que os pequenos empreendedores possam divulgar e comercializar seus produtos, gerando trabalho e renda.

“O Governo do Estado é sensível aos pequenos negócios, por isso, a Aderes desenvolve inúmeras ações para atender a esse público”, pontuou Hugo Tofoli.

Organização da Feira

O 4º Festival de Doces de Nova Almeida é organizado pelo Instituto Academia de Sonhos, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Aderes e Prefeitura da Serra.



Serviço:



4º Festival de Doces de Nova Almeida

Local: Praça dos Pescadores, Nova Almeida, Serra.

Data: 09 (quinta-feira) a 12 (domingo) de junho de 2022



Programação:

Dia 09/06 – Quinta-feira

16 horas – Abertura da feira para os visitantes

19 horas – Cerimônia de Abertura oficial

19h30 – Apresentação da cantora Tati Azevedo

22 horas – Encerramento das atividades

Dia 10/06 – Sexta-feira

16 horas – Abertura da feira para os visitantes

19 horas – Apresentação do Grupo Samba Diverso

22 horas – Encerramento das atividades

Dia 11/06 – Sábado

16 horas – Abertura da feira para os visitantes

19 horas – Apresentação da cantora Dalzy Sales

22 horas – Encerramento das atividades

Dia 12/06 – Domingo

15 horas – Abertura da feira para os visitantes

16h30 – Apresentação dos Maxuiba

18 horas – Apresentação do Quindim gigante

20 horas – Encerramento das atividades