Policiais militares do 10º batalhão apreenderam maconha, crack, ácido bórico e dinheiro durante o policiamento ostensivo no município de Guarapari na última quinta-feira (22). Dois homens e um adolescente de 17 anos foram encaminhados para a delegacia.

Após receber informações que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes no bairro Santa Mônica, a equipe foi ao local e abordou os suspeitos. A ação ocorreu no momento que eles estavam saindo de uma residência na região. Foi localizada certa quantidade de drogas nas proximidades dos abordados, que afirmaram haver mais entorpecentes no interior da casa.

Ao revistar a residência, foram localizados dois tabletes de maconha, 11 pedaços pequenos da mesma droga, uma porção média do entorpecente, 116 buchas de maconha, quatro pedaços pequenos de crack, 796 pedras da droga, uma porção pequena de crack, uma porção pequena de cocaína, um pote ácido bórico, R$260,00 em dinheiro, três balanças de precisão, uma faca com resquícios de entorpecentes, três celulares e material para embalo. Os indivíduos foram detidos.

Já no bairro Itapebussu, os militares avistaram um indivíduo que tentou dispensar algo ao perceber a aproximação da viatura. Após abordagem policial, foi constatado que se tratava de um menor de 17 anos. Com ele foram encontradas 57 pedras de crack, um pino de cocaína e R$90,00 em espécie.

Os detidos e o menor foram encaminhados para a delegacia juntamente com todo material apreendido.