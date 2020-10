Após enviar pedido ao Portal 27, Matheus Phelipe dos Santos Carapia, um menino de 10 anos e morador da cidade de Guarapari, realizou o seu maior sonho, visitar o batalhão e conhecer os policiais militares que atuam no município.

Matheus sonha também em se tornar policial, já criou até mesmo coletes e outros brinquedos com papelão para se vestir de policial.

A mãe de Matheus, Joice Adorno Santos, 38, com o intuito de realizar o desejo do filho caçula, enviou ao Portal 27 um pedido, através das redes sociais, para que fosse feito um intermédio entre a família e a instituição policial. Pedido que foi prontamente atendido, com Matheus sendo buscado em casa por policiais da patrulha escolar e levado para que conhecesse o 10º Batalhão de Polícia Militar.

O soldado Antônio Carlos Gonçalves Junior, que integra a patrulha escolar e foi um dos policiais que buscou Matheus em casa comentou sobre o sentimento que ficou e afirmou que o batalhão está aberto para realizar mais trabalhos como esse, com uma aproximação da comunidade.

“Ele tem 10 anos e encaminhou uma cartinha aqui para o batalhão, disse que o sonho dele era conhecer o batalhão de polícia militar. Toda polícia que passa na rua ele tenta cumprimentar. Através dessa carta dele foi possível contato com a mãe, através do Portal 27, e estamos realizando o sonho dele. Ele disse que não queria festa de aniversário, o sonho dele era conhecer o batalhão”, comentou o soldado Antônio.

E completa. “Aqui no batalhão temos 3 uniformes. Colocamos a farda nele pra que tivesse a sensação de como é andar na viatura, fardado. Nós da patrulha escolar fazemos muito isso, fazer contato com a criança pra quebrar alguns paradigmas que possam existir, mas é muito prazeroso esse contato com eles”.

O cabo Johnatan Almeida, que também participou da comitiva que buscou o menino, falou sobre como se sentiu, principalmente pelo reconhecimento da comunidade, que é algo muito importante para eles. Falou também sobre o brinquedo que Matheus criou, um colete policial feito de papelão.

“É muito emocionante, nós recebemos um reconhecimento pelo nosso trabalho, mesmo que os adultos não façam as crianças ainda tem. O batalhão sempre trata bem os visitantes, quem quiser vir aqui será muito bem recebido. Estamos realizando o sonho dele. Sobre o colete (de papelão), ele foi bem criativo e bem minucioso nos detalhes, fez tudo bem feito e certinho”, relatou o cabo Johnatan.

Joice, a mãe do garoto, falou sobre como ele sempre sonhou em ser policial e conhecer a unidade, e também sobre o reconhecimento que ele dá para a polícia, entrando até em discussões escolares sobre isso.

“Desde os 4 anos ele quer ser polícia. Ele sempre disse que quer ser um policial bom. Já fez colete, pintou a parede com tema de policiais, e para todos os agentes na rua para conversar. O sonho dele era vir visitar o batalhão, eu nunca levei porque sempre achei que precisava de autorização, então eu entrei em contato com o Portal 27 e a moça aceitou fazer acontecer. Ele sempre disse que não queria presente, festa ou bolo, queria conhecer a polícia e andar na viatura”, conta Joice.

Que continua. “Esse dia não vai ser esquecido nunca, ele fala até na escola, mesmo com alguns colegas falando que a polícia é má, ele discorda e defende, porque sonha em se tornar policial”.

O jovem Matheus foi recebido inclusive pelo tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão, que disse como fica feliz e emocionado pela admiração do garoto pela instituição e pelo trabalho que ela exerce.

“A gente fica feliz e até emocionado de ver essa criança com 10 anos ter essa admiração pela nossa instituição. Esse é um trabalho de aproximação da polícia militar com a comunidade. Nós temos aqui a nossa patrulha escolar que passa nas escolas, temos o trabalho do Proerd que é de prevenção às drogas e começamos mostrando pra essas crianças tanto o trabalho da polícia militar quanto essa prevenção às drogas. Então a gente chegar nesse ponto de ter uma criança que veste uma farda, faz brinquedos em homenagem a policia militar é muito gratificante, nos faz continuar com nosso trabalho”, relatou o comandante da unidade.