A Polícia Militar de Guarapari realizou durante essa semana, comemorações ao Dia Internacional da Mulher. Clícia Janaína Coelho Cupertino, atual comandante da 1ª Companhia do 10º batalhão, foi convidada para um bate papo com cerca de 90 meninas do 6ª ao 9ª ano da rede municipal de Ensino.

O bate papo aconteceu na Escola Maria Veloso Calmon, situada no bairro Camurugi, e foi uma solicitação das próprias meninas da escola. “Me sinto honrada e emocionada com o convite, é muito gratificante servir de inspiração para essas meninas”, afirmou a Capitão.

Empoderamento. A conversa foi direcionada ao empoderamento da mulher, à importância da auto estima, entre outras abordagens. Segundo a direção da escola, momentos como este são marcantes na vida dessas meninas, pois para elas, é muito bom conhecer a história de superação de uma mulher forte e determinada como Clícia. Acaba sendo uma referência positiva para elas.

Blitz. Já na manhã dessa sexta-feira (06), Policiais Militares da seção de trânsito realizaram homenagem às mulheres de Guarapari. Para isso, foi montada uma estrutura para realização de blitz, um trabalho rotineiro que os militares fazem, contudo, o objetivo não era a abordagem policial.

Ao invés de pedir documentação do condutor, as policiais entregavam uma caneta customizada com uma flor. A escolha da caneta, segundo a Cabo Geysa, foi pelo fato da mesma ser o objeto de trabalho das guarnições de trânsito, assim é algo simbólico. Os brindes foram feitos pela própria militar. “Fiz com muito carinho, é um momento especial para todas nós, afirmou a Cabo Geysa.