As ações ocorreram nesta última quinta-feira (18) enquanto os agentes realizavam patrulhamentos de rotina e atendiam a denúncias da população. Os militares operaram em diversos bairros da cidade e, ao todo, apreenderam diversos tipos de drogas e um homem, por tentativa de homicídio.

Durante a manhã da quinta-feira, os policiais militares da Força Tática foram até o bairro Santa Mônica enquanto atendiam a uma denúncia de que havia um homem traficando na região. Quando chegaram no local os agentes avistaram um homem tentando esconder algo no chão e realizaram a abordagem.

Foi solicitado então o cão farejador da PM, o Mike, que encontrou no terreno onde o homem estava uma sacola, e dentro dela acharam 112 pinos de cocaína e 81 buchas de maconha.

Já na parte da tarde, por volta das 18 horas, os policiais foram até a região de Buenos Aires para atender um chamado de um homem, afirmando que sofreu um atentado contra a vida após um desentendimento com outro rapaz, no qual, este último, disparou 6 vezes contra o denunciante.

Os agentes realizaram a abordagem e encontraram, em posse do suposto agressor, um revólver calibre 38 com 6 munições. O homem foi detido e encaminhado ao plantão policial para registro de ocorrência.

No mesmo dia, durante a noite, os militares da Força Tática estavam realizando um patrulhamento de rotina, no bairro Perocão, quando viram um homem que supostamente estaria traficando entorpecentes. Os agentes solicitaram apoio de policiais do moto patrulhamento e abordaram o suspeito.

Em posse dele encontraram 57 pedras de crack, 11 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha e R$1.731 em espécie. O detido e os materiais foram encaminhados ao plantão policial para fichamento e registro de ocorrência.