Os idosos, residentes de Guarapari, que tenham entre 85 e 89 anos e não estejam acamados, começarão a ser vacinados contra a covid-19 na próxima segunda-feira (22). O modelo de vacinação será o mesmo da última campanha de imunização, realizado por meio de drive-thru.

A campanha será feita durante os dias 22 a 24 de fevereiro, das 8h até às 12h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado no bairro Muquiçaba. Em Guarapari, cerca de 811 idosos serão contemplados neste momento da vacinação.

Até o momento a cidade já recebeu 600 doses para atender a este público e espera receber, segundo informações do Governo do Estado, o restante das doses até a próxima quarta-feira (24), atendendo toda a demanda do município.

Para receberem a primeira dose da vacina, os idosos deverão ir ao local e levar documentos como CPF, Cartão SUS e comprovante de residência que esteja em nome do próprio ou do responsável por ele.

Os idosos contemplados por este momento da campanha de vacinação que não disponham de veículos também poderão ir até o local para receber a primeira dose da vacina, pois haverá um ponto específico para este público.