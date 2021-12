O Governo do Estado entregou, na última terça-feira (28), 46 viaturas e dois caminhões à Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A solenidade aconteceu na Chefatura da Corporação, em Vitória, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande. Os carros, caminhões e caminhonetes serão encaminhados às unidades policiais da Capital e do interior do Estado.

Foram entregues 25 viaturas descaracterizadas, da marca Peugeot (208), modelo 2021/2022, com o valor unitário de R$ 80.490,00 e 21 viaturas caracterizadas, da marca Mitsubishi, do tipo caminhonete L200, com o valor unitário de R$ 203 mil, que estão em finalização de preparo para serem liberadas para o uso. Além disso, a PCES passa a contar com um caminhão baú e um caminhão guincho, com o valor total de R$ 895 mil, que serão destinados ao Serviço de Transporte e Viaturas (STV).

O governador ressaltou a importância dos investimentos nas forças de segurança do Estado, por meio do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, para redução da criminalidade. “Quero parabenizar os policiais civis pelo ano que estamos fechando. Vamos fechar o nosso terceiro ano de governo com os três melhores anos de Redução no índice de homicídios. E foram anos com pouca estrutura e que estamos reestruturando desde que assumimos o governo. São mais de 400 viaturas em três anos e recuperando a ausência de investimento nas nossas forças de segurança. Estamos resolvendo situações antigas e históricas dentro da instituição. Estamos sempre buscando melhorias e realizando investimentos, como o Teleflagrante, que deixa o delegado livre para realizar sua função primordial que é investigar. Por meio do Programa Estado Presente conduzo pessoalmente a Segurança Pública, enfrentando esse desafio e sabemos que temos muito o que fazer, mas com investimentos em infraestrutura, equipamentos, tecnologia e valorização, vamos avançando”.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, também destacou a importância de estruturar e dar condições melhores às forças de segurança: “um investimento de cerca de R$ 7 milhões que renova uma frota que ainda tinha veículos de 2012. Agradeço muito a todos pelos investimentos que continuam acontecendo na Segurança Pública, em especial ao nosso governador Renato Casagrande. Especificamente na Polícia Civil, além dessas entregas estruturantes temos a retomada dos concursos. Já foram mais de 400 policiais formados. Com isso vamos conseguindo os melhores resultados dos últimos 26 anos em números de redução de homicídios. O trabalho é árduo, não é fácil, mas seguimos em frente buscando resultados cada dia melhores.”

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, falou sobre a entrega dos novos veículos. “Para investigação policial é essencial os veículos novos descaracterizados. Com isso, estamos tirando agora carros que eram de 2004. Já as caminhonetes, grande parte, irá para o interior, região serrana, que precisa de veículos robustos. Os caminhões auxiliam a instituição na atividade fim, no momento do transporte de materiais apreendidos em nossas operações”, contou.

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, lembrou que o trabalho da polícia no combate à violência contra a mulher ganha também um fortalecimento com os investimentos feitos na corporação. “Enfrentamos uma batalha ainda muito grande no Estado contra a violência contra a mulher e precisamos unir todas as forças para defender nossas mulheres e fazer a justiça. Parabéns a nossa polícia, que vem trabalhando muito para solucionar todos os crimes e faz um grande trabalho. Essa é mais uma entrega do governo que vem para munir a polícia com equipamentos e viaturas de qualidade para beneficiar a segurança pública”, pontuou.

Também estiveram o deputado estadual Luiz Durão; secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias: coronel Cerqueira (Bombeiros), Alvaro Duboc (Planejamento), Coronel Aguiar (Casa Militar), Carlos Rafael (Junta Comercial) e Elias Marçal (IPAJM).