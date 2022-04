O 8° Batalhão da Polícia Militar realizou na tarde de quinta-feira (28), uma reunião de alinhamento com integrantes de várias secretarias municipais de Colatina para tratar dos preparativos para a realização do primeiro curso de capacitação que irá instruir militares para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica.

Participaram do encontro o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Sandro Roberto Campos, acompanhado pelo subcomandante da Unidade, major Taciano Ramsés Barbosa Grampinha e demais oficiais e praças envolvidos no projeto, a delegada Jaciely Favoretti Souza, chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), e outros servidores.

O curso contará com instrutores de diversas áreas do conhecimento, haja vista o caráter multidisciplinar que envolve essa temática. O objetivo é capacitar policiais militares que atuam nos sete municípios de abrangência do 8° Batalhão, Colatina, Baixo Guandu, Pancas, Alto Rio Novo, Governador Lindemberg, Marilândia e São Domingos do Norte, para a realização das visitas tranquilizadoras às mulheres vítimas de violência doméstica, além de dotá-los de conhecimentos para a apresentação de palestras sobre a temática.

Para o comandante do 8º Batalhão, tenente-coronel Campos, “o 8º Batalhão já conta com a Patrulha Maria da Penha há alguns anos e o serviço é extremamente atuante em Colatina, maior epicentro dos casos em toda área de atuação da Unidade. Temos a intenção de ampliar e manter capacitados policiais militares para atuação nas visitas tranquilizadoras”.

O comando do 8º Batalhão finaliza agradecendo imensamente as valorosas participações de todos os profissionais que estiveram presentes e ratifica que o trabalho em desenvolvimento agregará de forma imensa a todas as instituições envolvidas e, principalmente, à sociedade civil organizada.