A perspectiva do retorno dos cassinos físicos levanta várias expetativas sobre o impulso ao setor do turismo e à melhoria econômica nacional. Perceba porquê com esse artigo.

Os avanços tecnológicos modificaram a forma como todos nós estamos encarando a vida e o mundo.

Em termos sociais, seu impacto mundial e no Brasil é visível, sendo que a web combina, hoje, num único local, tudo o que possa estar procurando. Incluído nesse vasto leque se encontram as melhores sugestões de viagens, com guias que permitem ver e saber tudo o que é necessário antes de escolher um destino de sonho para viajar.

Na atualidade, o turismo temático é um dos que mais vem se destacando, sendo que muitas pessoas viajam para conhecer, em particular, mais sobre a cultura, a gastronomia, o comércio ou o lazer de alguns locais. Assim, enquanto os foodies correm o mundo em busca dos restaurantes com estrelas Michelin, e os amantes das compras tentam encontrar os locais onde são vendidos os produtos típicos mais apelativos, os amantes dos jogos de fortuna procuram as cidades que alojam os proeminentes cassinos do momento.

As experiências realistas e com gráficos cada dia melhores nos cassinos virtuais, nomeadamente jogando em slots ou caça níqueis variados e interessantes, é uma parte do que cria esse desejo de viajar ao encontro da mesma experiência, num meio físico. Por essa razão, locais como o Dubai ou Las Vegas se encontram nos roteiros dos amantes do jogo virtual.

O turismo brasileiro poderia, portanto, beneficiar dessas estruturas. Compreenda as várias medidas em que isso poderia suceder.

1. Atração de investimento estrangeiro

Um mercado de jogo de azar no Brasil motivaria o interesse de investidores estrangeiros, para a abertura de resorts com cassino no território brasileiro. Algumas das maiores empresas de Las Vegas e operadoras portuguesas já revelaram publicamente o seu interesse em algumas regiões brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador da Bahía. Esse investimento seria positivo para a economia nacional, gerando também maior interesse internacional pela inclusão dessas cidades no roteiro de viagem dos jogadores viajantes.

2. Promoção de novos empregos no turismo

O setor do turismo envolve vários tipos de trabalhador, abrangendo outros mercados, como o comércio local. A abertura dos resorts ajudaria a que mais empregos surgissem, nos resorts, nos cassinos e nas estruturas anexas, o que permitiria o movimento da economia nacional.

3. A maior procura nacional e internacional

O luxo dos cassinos reais oferece experiências que todo o jogador, incluindo quem prefere o jogo online, gostaria de ter pelo menos uma vez. Experimentar um resort com cassino seria, por isso, algo apelativo para os jogadores nacionais e internacionais, o que criaria um fluxo crescente no número de visitantes ao nosso país. Obviamente, o investimento desses viajantes em território brasileiro seria também benéfico para a economia local e nacional.

4. Maior diversidade de ofertas

O turismo brasileiro pode já se apresentar como variado, sendo que a cultura, a gastronomia e as festividades, aliadas aos tesouros naturais e patrimoniais, oferecem um país digno de ser visitado. Os cassinos ajudariam esse mercado a se assumir igualmente como o local ideal para o turismo de lazer e entretenimento.

*publieditorial