A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), desmantelou uma associação criminosa envolvida em práticas de estelionato no setor imobiliário do estado. Os membros da organização se passavam por corretores de imóveis e chegaram a abrir uma empresa no ramo, visando aumentar a credibilidade das atividades ilícitas. Em entrevista coletiva na tarde de hoje (31), autoridades contaram detalhes sobre as investigações que levaram à prisão dos envolvidos.

“Eles agiam desde 2020, no mercado imobiliário de Vila Velha, principalmente. Atuavam em imóveis de luxo, o que estava causando um enorme prejuízo no mercado imobiliário”, revelou o chefe do Deic, delegado Gabriel Monteiro. Segundo ele, já são mais de dez boletins de ocorrência relacionados à quadrilha. “De conhecimento nosso, temos 13 boletins de ocorrência, causando um prejuízo de mais de R$ 300 mil”, afirmou Monteiro.

Golpes. Os suspeitos criaram uma empresa legalmente que atuava na consultoria imobiliária, a fim de demonstrar credibilidade para as vítimas. A quadrilha atraía vítimas para pagarem antecipadamente aluguéis anuais com descontos, que supostamente já incluíam o valor do condomínio.

No entanto, esses valores não eram repassados aos verdadeiros proprietários, e as taxas condominiais não eram pagas. “Eles recebiam esse dinheiro sem a autorização do locador. Em alguns casos pagavam o primeiro e segundo mês, e não pagavam mais”, explicou o delegado.

Outra situação ocorria quando os locatários nem chegavam a receber as chaves, visto que o grupo anunciava imóveis sem ter qualquer relação com os locadores. “O locador não tinha nem conhecimento. A quadrilha pegava os anúncios na internet”, conta Monteiro.

De acordo com o delegado, a quadrilha não agia somente no Espírito Santo. Ele revelou que foi registrado um caso no Rio de Janeiro com a participação de uma das integrantes do grupo.

Suspeitos. Durante a coletiva, foram divulgados os nomes dos integrantes da quadrilha. Mailson Machado, de 34 anos, e Rikelly Polyana Rauta de Sousa, de 44, foram presos em novembro do ano passado. Wanda Araújo Resende de Sousa, de 60 anos, está foragida da justiça. Segundo o delegado, há informações de que ela estaria fora do Brasil.

Prisão. De acordo com a polícia, as investigações começaram após o contato de uma das vítimas. “Uma vítima nos procurou e nós também já tínhamos informações de que as imobiliárias estavam preocupadas com o número de desistência nos contratos de aluguel”, revelou.

Os suspeitos presos foram localizados morando em imóveis de luxo na Grande Vitória. “Era um crime que estava valendo a pena para eles, pois estavam vivendo uma vida de alto padrão”, conta Monteiro. O grupo irá responder pelos crimes de estelionato (x13) e associação criminosa.