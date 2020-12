Na manhã de hoje (21), policiais rodoviários federais realizaram um parto no Km 304 da BR 101, às proximidades de Viana.

Os agentes, que estavam na unidade operacional da PRF em Viana, avistaram um carro parado em frente ao posto. O motorista saiu do veículo e informou aos policiais que sua esposa, de 37 anos, estava em trabalho de parto ali, dentro do carro. A mulher, com 38 semanas e 4 dias de gestação, estava em adiantado processo de parto. O casal reside em Araçatiba, na cidade de Viana, e estava a caminho da maternidade.

Nasceu Laís, às 09h35, dentro do veículo e recebeu ali os primeiros cuidados. A bebê foi posteriormente levada, com a mãe, à maternidade São João Batista, em Cariacica, pela equipe de suporte médico da ECO 101.