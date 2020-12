O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) realizou, na noite da última quinta-feira (17), a solenidade de formatura da turma de alunos soldados de 2019. O evento aconteceu no ginásio Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão, em Vitória, e foi conduzido pelo governador do Estado, Renato Casagrande. Ao todo, 146 novos soldados passarão a atuar nas unidades da Corporação em todo o Espírito Santo, já reforçando o efetivo para a Operação Verão 2020/21.

Devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o curso se estendeu por um ano e quatro meses, sendo algumas disciplinas suspensas durante determinados períodos, de forma a prevenir o contágio dos alunos. A grade curricular contou com disciplinas como combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento em altura, atendimento pré-hospitalar, resgate em regiões alagadiças, corte de árvores em risco, salvamento aquático e mergulho, atendimento a ocorrências envolvendo produtos perigosos e ações de defesa civil.

Além dos conhecimentos técnicos, também foram exigidos dos soldados o aperfeiçoamento intelectual e psicológico, com o objetivo de preparar o futuro bombeiro militar para o desempenho das suas missões, especialmente aquelas que envolvem vítimas em situações de alto risco. Os futuros soldados integrarão todas as unidades contempladas no Plano de Expansão do Corpo de Bombeiros, tanto da Grande Vitória quanto no interior, no escopo das ações de reestruturação das instituições da Segurança Pública, que integram o Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Os novos soldados estarão empregados em diversas atividades, tais como: salvamento em altura, atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático e mergulho, atendimento a ocorrências de produtos perigosos, defesa civil, cursos e instruções, normalizações, vistorias, conscientização, palestras, atividades sociais, prevenção contra incêndio e pânico, combate a incêndio, entre outras.