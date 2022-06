Um acidente na manhã de hoje tirou a vida de um policial militar que estava no cumprimento do seu dever. O acidente aconteceu por volta das 09h10 na Rotatória do Ó, na Serra, quando a viatura que estaria em atendimento a alguma ocorrência, capotou em um barranco numa área de obra da rotatória.

A viatura era da equipe K9 da Polícia Militar que trabalha com cães. Um soldado infelizmente morreu e ainda não teve a identidade confirmada. Outros dois militares, sendo um soldado e um sargento, ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves.

Um cão farejador que estava na viatura e vai passar por consulta veterinária, mas não sofreu ferimentos aparentes. A Prefeitura da Serra informou que assim que notificadas, as equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram direcionadas para o local, para trabalhar no atendimento da ocorrência.

Para isso, o trânsito foi completamente interditado. A Av. Eudes Scherrer, no momento, possui um fluxo de carros intenso e muita retenção