O Supermercado Santo Antônio fechará temporariamente, em Guarapari, três das cinco unidades. As atividades da rede serão suspensas na filial de Muquiçaba e nas duas lojas do centro – na Av. Davino Mattos e na Rua Getúlio Vargas. As informações são de Beatriz Seixas, do jornal A Gazeta.

Permanecerão em atividade apenas duas lojas da rede Santo Antônio. São elas a matriz do Centro, próxima ao Radium Hotel, e a unidade na Praia do Morro.

De acordo com a fonte ligada a empresa, a partir de hoje (22) as operações nas três lojas foram suspensas temporariamente. O plano da diretoria, segundo essa fonte, é modernizar os espaços físicos para reabri-los ainda em 2020.

Funcionários. Foi informado à Gazeta que não está previsto o desligamento de funcionários. Entretanto, a fonte afirmou que será feita uma readequação salarial, “de acordo com a realidade do mercado de varejo alimentar, cada vez mais competitivo”.

É sabido que, nessas três unidades desligadas, há cerca de 230 funcionários. Existem também outros 70 funcionários do Centro de Distribuição e do setor administrativo que “com a interrupção das operações nas três lojas, será inviável manter”.

Crise. A empresa, que se encontra ativa no mercado de Guarapari há mais de 50 anos, enfrenta instabilidades desde o ano passado. Desde a venda frustrada em julho de 2019 à DX Group Participações, do empresário Creso Suerdieck, a família Zouain passa por dificuldades na manutenção da rede.

O acúmulo de dívidas milionárias a fornecedores e outros diversos problemas ocasionaram o fechamento de duas unidades, uma em Anchieta e outra no bairro Aeroporto, em Guarapari. Isso propiciou a demissão de 200 funcionários. Há queixas sobre suspensão de plano de saúde, salários atrasados e não-recolhimento, por parte da empresa, do FGTS.

Diante desse cenário, o supermercado Santo Antônio garantiu que “todos os funcionários e colaboradores desligados receberão o que lhes é de direito no tempo certo, de acordo com o plano da reestruturação”.

Contratação. Dado o momento de reestruturação da empresa, o supermercado contratou uma equipe de consultoria empresarial para operar na rede Santo Antônio.

“A família Zouain, em especial o Sr. Jorge Zouain, segue na administração da empresa. Contudo, a operação será modernizada e profissionalizada por intermédio de profissionais especialistas no ramo varejista. Para tanto, foi contratada uma consultoria empresarial, que realizou todo um diagnóstico das operações, e estará auxiliando para que este processo seja realizado com sucesso, por intermédio das melhores decisões técnicas”, respondeu o representante do Santo Antônio”