Mais uma ação do prefeito Edson Magalhães que aparentemente não tem sentido. Em plena semana do festival de inverno que ele criou, o Esquina da Cultura, ele toma uma decisão totalmente oposta ao que prega o festival.

O prefeito determinou retirar diversas bancas da Avenida Joaquim da Silva Lima, onde se concentra o festival de Guarapari. E uma dessas bancas que teve que sair do local, foi a de livros e revistas usados, conhecida como “Banca da Lua”, que na verdade que pode ser considerada, a única livraria da cidade.

De acordo com algumas pessoas ouvidas por nossa equipe, as bancas sairão para que seja colocada uma “decoração temática” no local. Eles seriam realocados para próximo ao Radium Hotel. O medo dos comerciantes destas bancas é de que o prefeito não deixe eles voltarem para os seus pontos tradicionais na Joaquim da Silva Lima.

O proprietário da Banca da Lua, Ricardo Moulin, foi visto retirando os livros. O que as pessoas que visitam e compram livros na banca não conseguem entender, é como uma banca que trabalha com cultura na cidade, ao lado de outras bancas, que vendem livros e revistas, ou seja, divulgam cultura, tem que sair justamente do seu local tradicional, por causa de um festival que afirma ser de “cultura”.