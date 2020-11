Nesta quarta-feira (11) foi publicado no Diário Oficial dos Municípios que a prefeitura de Guarapari vai gastar mais de meio milhão de reais para realizar “eventos desta municipalidade”.

Essa é a justificativa da publicação de “AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”, assinada pelo prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB).

Nessa publicação, o município de Guarapari “torna público que fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 171/2019, Pregão Presencial n°. 040/2019, do Município de Anchieta/ES, empresa fornecedora ART SONORIZAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº.07.714.432/0001-03, objetivando Registro de Preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS…”

O serviço é em “atendimento à Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura – SETEC, no valor global de R$ 520.800,00 (Quinhentos e vinte mil e oitocentos reais). Processo Administrativo nº 19092/2020”.

*A adesão à Ata de Registro de Preços, por sua vez, é como um ato pelo qual um órgão ou entidade da Administração Pública adere à ata elaborada, mediante licitação promovida por outro órgão, valendo-se dela como sua fosse.