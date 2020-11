Na última quarta-feira (11), a Petrobras anunciou que o preço da gasolina irá aumentar em 6% para as distribuidoras. Segundo informações da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o aumento do diesel será de R$ 0,0855 por litro e a gasolina de R$ 0,0947 por litro. Esse novo reajuste afeta também o custo do óleo diesel, que, a partir de hoje, passará a ficar 5% mais caro.

A alta segue a valorização no mercado internacional do petróleo. Impulsionado por “avanços nas pesquisas das vacinas” contra o coronavírus, o valor vem subindo significativamente nos últimos dias, voltando ao valor de, aproximadamente, US$ 45 o barril.