Na manhã desta sexta-feira (30), a Prefeitura de Guarapari anunciou, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), que realizou um encontro com os diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino, para orientações e planejamento do segundo semestre letivo.

Progressões Funcionais. Segundo a prefeitura, na ocasião, também foi feito o anúncio do pagamento das Progressões Funcionais dos Servidores do Magistério, conforme prevê a Lei nº 1.823/1998, que trata do Estatuto dos Profissionais da Educação.

“O prefeito Edson Magalhães sabe o quanto a educação e reconhece o trabalho dos nossos servidores. Mesmo com a crise financeira que acontece em todo o país, diante da situação pandêmica, a gestão municipal irá realizar o pagamento das progressões funcionais de mérito e tempo de serviço, que será no valor aproximado de mil e sessenta reais (R$ 1.060,00). esse pagamento será feito com recursos próprios, nas folhas do mês de julho e de agosto. Vale ressaltar que foram analisados mais de 500 processos, protocolados até o mês de março de 2020”, disse a Secretária de Educação, Tamili Mardegan.

Ainda de acordo com a prefeitura, conforme o Estatuto do Magistério Público Municipal, a progressão obedece a critérios de antiguidade e de merecimento do servidor no exercício das atribuições específicas do cargo e significa a elevação do profissional de Educação efetivo à referência imediatamente superior do nível a que pertence.