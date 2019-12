O Prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, assinou o Decreto nº 5761 que institui o horário de expediente reduzido nas repartições públicas do município a partir do dia 02 de janeiro. O novo horário de atendimento da prefeitura será das 7h às 13h, em caráter excepcional e temporário.

A medida, que tem validade até 31 de janeiro, não se aplica as atividades consideradas de natureza essencial, como segurança, Pronto Atendimento e coleta de lixo. Conforme informações do gabinete do prefeito, a determinação tem objetivo de reduzir despesas de custeio sem comprometer a eficiência da prestação dos serviços públicos.