A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), aderiu ao programa do Governo Federal “O Brasil Conta Comigo”, abrindo 28 vagas de emprego na cidade. E também lançou um edital próprio, que abre outras 17 vagas. Todas na área de saúde.

Serão disponibilizadas 17 vagas para atendente de consultório e é necessário que tenha registro no Conselho Regional de Odontologia. As inscrições podem ser feitas através da ficha de inscrição localizada no final do edital e levadas até a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde a partir do dia 21 de julho.

Programa Federal. Referente ao programa federal, são 28 vagas divididas em: 9 para os que estão nos últimos anos de medicina, 17 para os estudantes de enfermagem e 2 para os estudantes de fisioterapia.

As vagas serão disputadas pelos estudantes que estão cadastrados no Programa Brasil Conta Comigo, e tem como objetivo ser um estágio supervisionado para os alunos. A secretária municipal de saúde declarou. “O momento é de unir forças para combater o coronavírus. A atuação desses estudantes será muito importante tanto para os pacientes quanto para a experiência profissional deles”.

Baixe aqui o edital – 53-edital-processo-seletivo-008-2020-atendente-de-co-1594910637

Por João Pedro Barbosa – estagiário