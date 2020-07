Os vereadores de Guarapari continuam seus trabalhos através de suas comissões. A Comissão de Economia e Finanças da Câmara vai convocar o secretário de Obras, Divaldilsom Ferreira dos Santos, pela terceira vez para prestar esclarecimentos sobre a construção da nova sede da prefeitura e a aplicação de mais de R$ 16 milhões em pavimentação.

O motivo é o não comparecimento na reunião realizada nesta terça-feira (21). o secretário enviou um ofício para justificar sua ausência por motivos familiares. A nova convocação é para hoje (23), às 13h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Muita gente. O presidente da Comissão, vereador Marcos Grijó (PDT), explicou que a primeira reunião precisou ser adiada porque o secretário compareceu acompanhado de várias pessoas e muitos vereadores, inclusive da base do prefeito, também queriam acompanhar o depoimento, que estava planejado para acontecer no auditório do anexo. E devido a pandemia foi necessário transferir para o auditório da Semed, que é maior.

Auditório. Ainda de acordo com Grijó, “O secretário enviou um ofício dizendo que não estaria presente devido a questão da pandemia. Nós entendemos que aquela reunião já foi transferida justamente para não colocar em risco as pessoas que estavam presentes. O auditório da Semed é amplo e aqui são feitas as sessões ordinárias e extraordinárias e tem atendido bem a todos os vereadores. E nós solicitamos a assessoria da Casa que tomasse todos os cuidados, inclusive, com um número limitado de pessoas respeitando o direito de todos os vereadores de estarem presentes na reunião”, afirmou o presidente da Comissão.

Esclarecimentos. O relator da Comissão, vereador Thiago Paterlini (Podemos), disse que acredita que o secretário vai comparecer na nova reunião e ressaltou que a intenção da Comissão não é prejudicá-lo. “Nós não temos nada contra o secretário, mas queremos esclarecer dúvidas. A sociedade nos cobra e é importante jogar luz nessas dúvidas. Assim como os outros secretários, ele também está sendo convocado. Queremos saber sobre a obra da sede da prefeitura, que estava parada e foi retomada. No início, em uma reunião com os vereadores, o prefeito disse que a obra ficaria pronta em seis meses. Está terminando o mandato dele e não há prazo de finalização”, disse o parlamentar.

*Com informações da Câmara Municipal