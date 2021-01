O último fim de semana foi de apreensão de drogas em Guarapari.

A Operação Verão, que teve seu início oficial no dia 26 de dezembro de 2020, contará com reforço de policiamento até o dia 21 de fevereiro de 2021.

Além do policiamento com profissionais do serviço ordinário, a operação conta com militares atuantes em tropas especializadas, como Batalhão de Trânsito, Companhia de Operações com Cães, Companhia de Missões Especiais e Batalhão de Polícia Ambiental.

Sexta-feira (08). Por volta de meio-dia, policiais militares durante patrulhamento na orla da Praia do Morro, abordaram um homem e durante a busca pessoal, localizaram trinta e duas buchas de maconha e quantia de quatrocentos e trinta e cinco reais.

À noite, por volta das 23h50, durante patrulhamento no bairro Kubitschek, em uma rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares com a ajuda da cadela Kora, localizaram em uma área de mata, sessenta e seis buchas de maconha, doze pedras de crack e sete pinos de cocaína, não houve detido.

Sábado (09). Por volta de 23h56min, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro São Gabriel, abordaram um homem em atitude suspeita e localizaram em sua posse dezenove buchas de maconha, quatorze pedras de crack, onze pinos de cocaína e R$ 140,00 reais em notas trocadas.

Domingo (10). Às 17h, policiais militares durante patrulhamento no bairro Itapebussu, avistaram dois indivíduos que empreenderam fuga para dentro de um beco, conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Foi abordado um dos indivíduos e localizado vinte e quatro pedras de crack, onze pinos de cocaína e R$ 760,00 em espécie.